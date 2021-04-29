 

Hyundai вывела на финальные тесты Genesis GV60

29.04.2021, 12:24, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские изображения с тестов электрокроссовера Hyundai Genesis GV60.

Данный автомобиль неоднократно удавалось запечатлеть на дорожных испытаниях, однако на кузове постоянно применен защитный камуфляж. Предполагается, что новый электрический кроссовер Hyundai Genesis GV60 начнут выпускать в серийной версии к лету текущего года, а его официальный дебют состоится в ближайшее время.

Кроме того, эксперты констатировали, что новинка имеет модернизированные задние фонари, а также улучшенную головную оптику. В салоне Hyundai Genesis GV60 установили крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также камеру заднего вида. Технические характеристики нового электрокроссовера пока удерживаются в тайне до официальной презентации.



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