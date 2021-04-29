Билык: Я сделала пластическую операцию после разговора с Кучмой

“Мне казалось, что я некрасивая. Коллеги в кулуарах издевались. Говорили, что я не вернусь в форму”, – призналась певица.

Она отметила, что сильно переживала по этому поводу.

“У меня были “молящие” глаза. Они достались от папы”, – рассказала исполнительница.

По словам Билык, окончательно к решению сделать пластическую операцию ее подтолкнуло общение со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой во дворце искусств “Украина” после концерта.

“Леонид Данилович Кучма подошел ко мне. смотрит в глаза и говорит: “Ирина, почему у вас такие грустные глаза?” Тогда я решила “развеселить” свое лицо”, – призналась она.

Помимо блефаропластики, Билык сделала ринопластику и коррекцию овала лица.

Контекст:Леонид Кучма занимал пост президента Украины с 19 июля 1994 года по 23 января 2005-го.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Стариший сын Ирины Билык Глеб родился 18 июня 1999 года. Его отец – модель Андрей Оверчук.

В 2014 году Билык вышла замуж за российского режиссера Аслана Ахмадова. Их сын Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

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