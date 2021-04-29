Кива заявил, что не поддерживает европейский курс развития Украины

“Я не поддерживаю [европейский курс развития], но я являюсь частью страны и должен его усовершенствовать. В любом случае – поддерживаю я его или не поддерживаю”, – сказал он.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

Контекст:По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

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