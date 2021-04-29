Подозреваемого во взяточничестве президента Нацакадемии аграрных наук Украины отстранили от должности – МВД

Президентом НААН является Ярослав Гадзало.

В МВД напомнили, что президент академии получил подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В суд следователи Нацполиции подавали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности, отметили в министерстве.

Контекст:10 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова рассказывала, что за автомобиль президент НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение президиума.

По данным Венедиктовой, в мае 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (на тот момент это был Назар Холодницкий) закрыл уголовное производство о завладении в 2013–2014 годах путем злоупотребления служебным положением 138 участками земли в Киевской области стоимостью более 42,5 млн грн и попытке завладеть еще шестью участками. Среди пяти подозреваемых в том деле был и президент НААН.

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