Санкционные списки “контрабандистов” писали два бизнесмена, а СБУ и президент стали их инструментом – бизнесмен Фирманюк

“Мое мнение, что есть два конкретных и понятных для меня бизнесмена, которые, используя удачный момент в виде желания президента навести порядок на таможне, разыграли свою игру. Именно они составляли списки, а СБУ в этой истории – всего лишь инструмент. Через спецслужбу эти списки легализировали, а потом руками СНБО превратили в решение президента о санкциях”, – сказал Фирманюк.

По его словам, в списке санкций в первую очередь должны были быть “Эпицентр”, “Сільпо”, сеть АЗС “ОККО”, но их там нет. Вместе с тем он поддерживает инициативу Зеленского криминализировать товарную контрабанду.

“Наверное, я вас удивлю, но я полностью поддерживаю инициативу президента в вопросе криминализации товарной контрабанды. Готов объяснить, почему. Товарная контрабанда, как и конвертационные центры или “скрутки”, – это инструмент незаконной оптимизации уплаты налогов в бюджет. Это звенья одной цепи, в конце которой – огромные потери бюджета. И это огромная дыра, латать которую и взялся президент. Криминализация товарной контрабанды, как идея, это правильно, но есть и обратная сторона этой истории”, – отметил Фирманюк.

Контекст:2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

СМИ назвали Фирманюка одним из 10 бизнесменов, которые попали в санкционный список.

—