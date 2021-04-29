Послы G7 прокомментировали увольнение Коболева

“Послы G7 приняли к сведению решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК “Нафтогаз”. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины”, – говорится в заявлении послов в Twitter.

Посли G7 зауважують рішення @Kabmin_UA про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов’язань

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Контекст:28 апреля Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Витренко, срок его полномочий – один год. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

В Госдепартаменте США заявили, что уважение к корпоративному управлению является ключем к уверенности, что Украина привержена реформам.

Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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