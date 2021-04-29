Суд приговорил винничанина, убившего мать, жену и двоих детей, к пожизненному заключению

Мужчина отрицал свою вину, признался в убийстве только когда правоохранители собрали неопровержимые доказательства преступления.

“Полицейским пришлось проверить несколько тонн мусора на винницкой свалке, чтобы найти пакет с окровавленным молотком. После жестокой расправы с родными злоумышленник уехал в другой микрорайон города, где выбросил вещественные доказательства на помойку. После этого он пошел покупать новогодние подарки своей другой семье. Именно ее наличие и попытки разорвать старые отношения стали причиной расправы с родными”, – отметили в полиции.

В ходе судебного процесса мужчина заявлял, что на момент совершения убийства не осознавал своих действий. Однако амбулаторная и стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый.

Коллегия судей объявила приговор по п. 1, п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и назначила наказание в виде пожизненного заключения.

Обвинительный акт коллегия судей зачитывала несколько часов, подсудимый Анатолий Малец слушал спокойно, ни разу не поднял голову, сообщила ТСН 28 апреля.

Кроме пожизненного заключения суд присудил мужчине 3 млн грн. компенсации двум пострадавшим – матери и сестре его жены. Адвокат потерпевших рассказал, что Малец не согласен с тем, что причинил моральный вред родственникам жены.

Женщина, к которой от семьи хотел уйти винничанин, ни разу не появилась на судебных заседаниях. У нее с Мальцем общий ребенок, отметили журналисты.

Приговор суда вступит в силу через месяц, за это время адвокаты осужденного могут подать апелляцию.

Контекст:Об убийстве в микрорайоне Академический в Виннице полиция узнала 31 декабря. 30-летний мужчина заявил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю бывшую жену и семилетнего сына. Трехлетняя девочка, которая также находилась в квартире, с травмами головы была госпитализирована, однако позже врачи сообщили о ее смерти.

1 января 2019 года мужчине, сообщившему о гибели родственников, предъявили подозрение в умышленном убийстве четырех человек. В полиции сообщили, что подозреваемый указал на орудие преступления – молоток.

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