 

За сутки в Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса

29.04.2021, 9:32, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 70 469 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 70 468 человек, завершил вакцинацию (получил две дозы) – один человек. Это самое большое количество вакцинаций за один день с начала кампании по иммунизации в Украине”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок сделали за 24 часа в Киеве – 7736. Столица лидирует и по общему числу введенных доз – 60,5 тыс.

Всего с Украине с начала иммунизации против коронавируса сделали 629 192 прививки. Завершили вакцинацию 10 украинцев: пять жителей Запорожской области, трое из Черновицкой и двое из Хмельницкой.

В Минздраве уточняют, что два человека из завершивших вакцинацию получили первые дозы за границей.

27 апреля в Украине сделали почти 20 тыс. прививок.

По данным системы мониторинга вакцинации Совета национальной безопасности и обороны, 28 апреля введено 4658 доз вакцины Pfizer/BioNTech (больше всего в Николаевской области, 428), 5793 дозы препарата CoronaVac (1156 в Киеве) и 60 017 доз вакцин от AstraZeneca (6280 в Киеве).

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
28 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.
В мире сделали более 1,08 млрд прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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