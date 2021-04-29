Телеканал “Наш” оштрафовали за эфир с представителем боевиков “ЛНР” и ролик ко Дню Независимости Украины

Первый штраф касается трансляции 4 декабря прошлого года. Тогда в прямой эфир через интернет-связь вышел представитель террористической организации “ЛНР” Родион Мирошник. За это телеканал оштрафовали на сумму более 114 тыс. гривен (25% суммы лицензионного сбора).

Второй штраф на такую же сумму телеканал получил за ролик в эфире, который “содержит призывы к развязыванию агрессивной войны или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды”. Речь идет о демонстрации ролика “Наша (не) зависимость? Наш покажет”, подготовленного к годовщине Независимости Украины. Он вышел в эфир 24 августа прошлого года.

“В День Независимости Украины в эфире телеканала неоднократно демонстрировали указанный видеоролик (хронометраж – 53 секунды, всего 14 раз), произведенный в художественном, изобразительном жанре”, – уточнил регулятор.

Как утверждают в Нацсовете, к видеоролику подобрали документальные кадры, в которых преобладают сцены насилия, демонстрация стреляющего оружия, столкновения протестующих с полицией и демонстрации с различными лозунгами.

“Таким образом у телезрителей может создаваться впечатление, что это исчерпывающий перечень событий почти 30-летней истории страны. Указанный видеоматериал создает негативный образ “неудачного” выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года, а все творческие средства, использованные в видеоролике, направлены на разжигание розни между сторонниками и противниками независимости Украины, на эскалацию ненависти между ними”, – сообщили в Нацсовете.

Контекст:Телеканал “Наш” вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Он получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина. В январе этого года “Наш” оштрафовали на сумму 105,6 тыс. грн за интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

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