“Я его до сих пор люблю”. Билык разводится с Ахмадовым

Билык объяснила, что причиной разрыва стал брак на расстоянии, поскольку ее супруг живет в России, она – в Украине.

По словам певицы, Ахмадов не приезжал к ней с сыном Табризом уже год. Сам мальчик в сюжете, снятом для шоу, отметил, что его любят только мама и няня.

“Я его до сих пор люблю. И он говорит, что любит меня”, – сквозь слезы сказала певица.

ВИДЕОВидео: Телеканал СТБ / YouTube

Контекст:Ирина Билык вышла замуж за Ахмадова в 2014 году. Сын Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть 21-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука, с которым она венчалась, но не оформляла брак.

—