Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова решила участвовать в праймериз «Единой России»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по Ивановской области, рассказала представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

По ее словам, Волкова лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», передает ТАСС.

Кроме того, сама Волкова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из регионального отделения партии в Ивановской области. Певица заявила, что «сделала первый шаг». Другие подробности она обещала раскрыть позже.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей РФ с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.