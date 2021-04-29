 

Посол Нидерландов подарил украинским медикам 600 горшков с тюльпанами

29.04.2021, 0:54, Новости дня
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“Мы решили принести тюльпаны медперсоналу двух больниц Киева, который более года находится на передовой против пандемии. Эти герои заслуживают нашей благодарности, похвалы и поддержки”, – отметил он.

Today is  #Kingsday. We celebrate @home. @NLinUkraine we decided to bring tulips to the medical staff of 2 hospitals in #Kyiv who are more than a year in the frontline against the pandemic. These heroes deserve our gratitude, praise & support @MFA_Ukraine @DutchMFA pic.twitter.com/EbsKEwBXuq

— Jennes de Mol (@jennesdemol1) April 27, 2021

Как пишет “УП Життя” со ссылкой на пресс-службу посольства, де Мол подарил врачам Александровской больницы Киева и Киевской городской клинической больницы №6 600 горшков с тюльпанами.

В посольстве отметили, что таким жестом они хотят поддержать медиков.

“Мы стремимся поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медицинских работников, которые днем и ночью спасают человеческие жизни. Также мы помогаем Украине в проекте разминирования на Донбассе вместе с волонтерами организации HALO Trust. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работникам больницы и поощрит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам”, – сказал посол.

В дипмиссии добавили, что для поддержки предоставят для медиков защитную одежду для работы в условиях повышенного риска заражения.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавируса, умерло 43,4 тыс. человек, выздоровело 1,6 млн пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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