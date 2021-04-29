 

Витренко сказал, что возглавить “Нафтогаз” ему предложили президент и премьер после того, как его не смогли назначить главой Минэнерго

29.04.2021, 0:00, Новости дня
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“Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант”, – сказал он.

Витренко сообщил, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

По его мнению, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании, когда он работал исполнительным директором, – запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с “Газпромом”, Стокгольмский арбитраж – были успешными.

Он также отверг утверждения, что фактор его сложных отношений с уволенным 28 апреля главой правления Андреем Коболевым мог повлиять на смену председателя правления компании.

“Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше”, – сказал он.

Контекст:Об увольнении Андрея Коболева с должности главы “Нафтогазу” 28 апреля сообщал ряд СМИ и политиков. Также публиковалась информация о назначении на его должность Витренко. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.
Позже Кабмин подтвердил, что по результатам по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Коболева уволили с должности главы правления, на его место назначен Витренко, срок его полнмоочий – один год.
В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.
Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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