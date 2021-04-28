 

Космодром «Восточный» празднует пятилетия с даты первого запуска ракеты

28.04.2021, 23:46, Новости дня
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Сегодня космодром «Восточный» отпраздновал пять лет с момента, когда с него стартовала первая ракета. Это был «Солюз-2,1а», напоминают специалисты. На сегодня «Восточный» считается одним из наиболее высокотехнологичных космодромов в мире.

По словам представителей «Роскосмоса», именно благодаря этому объекту российская космонавтика сделала несколько крупных шагов вперед. Однако «Восточный» продолжает развиваться. Сейчас там оборудуют уже третью очередь.

Напомним, что космодром «Восточный» расположен в Амурской области около города Циолковский (ранее – Углегорск). Планы по его строительству впервые были озвучены в 2007 году. Однако тогда еще не было выбрано место для расположения космодрома.



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