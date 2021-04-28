В Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

Утром 28 апреля в Голосеевском районе местный житель обнаружил сумку с фрагментами человеческого тела. По информации столичной прокуратуры, 34-летняя жертва – житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений.

Подозреваемый – 30-летний киевлянин, также неоднократно судимый. Он был знаком с погибшим. Как сообщает прокуратура, подозреваемый сознался, что “убийство знакомого он совершил на почве неприязненных отношений”.

“Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты сложил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный”, – рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемого задержали. У него дома правоохранители провели обыск, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые передали на экспертизу.

Следственное управление полиции Киева начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовится уведомление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

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