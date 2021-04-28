 

Исполняющим обязанности министра энергетики снова стал замминистра Бойко

28.04.2021, 22:12, Новости дня
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“Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко”, – говорится в сообщении.

Бойко уже исполнял обязанности министра с 20 ноября по 21 декабря 2020 года.

С 21 декабря обязанности министра исполнял бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, которого Верховная Рада дважды пыталась назначить на пост министра, но проваливала голосование. 28 апреля Кабмин назначил Витренко главой НАК “Нафтогаз України”, на этом посту он заменил Андрея Коболева.

Контекст:28 апреля профильный комитет Верховной Рады одобрил представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении министром энергетики вице-президента НАЭК “Энергоатом” Германа Галущенко.
Ожидается, что парламент рассмотрит назначение Галущенко на должность министра энергетики Украины во время второго внеочередного заседания Рады 29 апреля. Это подтвердил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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