“Глорификация войск СС недопустима для европейской страны”. Глава Института нацпамяти прокомментировал марш в честь дивизии “Галичина”

“Не понимаю чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Глорификация войск СС – это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев”, – заявил он.

По словам Дробовича, историю надо изучать и открыто разбираться в сложных вопросах.

“Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться”, – заявил он.

https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/3091133334443020

Комментаторы отметили, что члены дивизии “Галичина” не были осуждены Норнбергским трибуналом.

“Не говорю, что все, кто служил в дивизиях, вооруженные преступники. Здесь все сложно. Кто-то поступал в такие подразделения, чтобы бить коммунистов, кто-то чтобы прокормиться, кто из желания власти или порядка, а кто-то был убежденным фанатиком Рейха. Но это была именно нацистская дивизия, где люди на верность Гитлеру присягали. И это не 1939 год, где еще были иллюзии относительно намерений и методов нацистов. Мне хорошо известно, как прописано осуждение СС в документах Нюрнберга и там четко сказано, что ответственность несут те, кто совершал преступления (нет просто коллективной ответственности). Был боевое подразделение и не за ним доказанных судом преступлений, но это не основание такие марши проводить в европейской столице с кричалками “дивизия героев”, – заявил глава института.

Скриншот: Anton Drobovych / Facebook

Скриншот: Anton Drobovych / Facebook

Контекст:В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии “Галичина” (1-й украинский дивизии УНА). На марше было около двух сотен человек. По данным СМИ, нарушений в ходе марша не было, и конфликтов с полицией тоже.

Символика дивизии “Галичина” в Украине не запрещена.

В 2017 году издание “Страна” направило запрос в Украинский институт национальной памяти по поводу символики СС “Галичина”. Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

27 мая 2020 года Окружной админсуд Киева принял решение, что УИНП предоставил этот вывод “противоправно”. Иск в суд подала глава издательства “Сакцент плюс” Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС “Галичина” была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, тогдашний глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК. Об этом сообщала пресс-служба суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции “вышел за пределы своих полномочий”, в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в Законе Украины “Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики “, исключив из нее символику войск СС “Галичина”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Вятрович считает, что годовщина создания дивизии “Галичина” – не праздник для украинцев, так как “в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо”.

—