Астрономы наблюдали поглощение звезды черной дырой

Уникальное событие в космосе посчастливилось наблюдать астрономам. Они по ряду признаков зафиксировали момент поглощения звезды черной дырой.

По словам ученых, все происходило именно так, как описано в теории. Сначала можно было зафиксировать вспышки. Затем, когда наступил момент истины, невероятная гравитация черной дыры вытянула звезду в тонкую линию. В результате она стала похожей на спагетти. И, наконец, светило навсегда исчезло в недрах сверхмассивной пропасти.

К сожалению, увидеть это воочию не представлялось возможным, сетуют эксперты. Однако работали приборы, которые фиксировали данные, подтверждающие, что все происходило именно по такому сценарию, утверждают ученые.