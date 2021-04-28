 

Астрономы наблюдали поглощение звезды черной дырой

28.04.2021, 21:58, Новости дня
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Уникальное событие в космосе посчастливилось наблюдать астрономам. Они по ряду признаков зафиксировали момент поглощения звезды черной дырой.

По словам ученых, все происходило именно так, как описано в теории. Сначала можно было зафиксировать вспышки. Затем, когда наступил момент истины, невероятная гравитация черной дыры вытянула звезду в тонкую линию. В результате она стала похожей на спагетти. И, наконец, светило навсегда исчезло в недрах сверхмассивной пропасти.

К сожалению, увидеть это воочию не представлялось возможным, сетуют эксперты. Однако работали приборы, которые фиксировали данные, подтверждающие, что все происходило именно по такому сценарию, утверждают ученые.



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