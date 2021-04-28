Китай запустит завтра первый модуль своей космической станции

На завтра, 29 апреля, назначен запуск на орбиту первого модуля китайской космической станции. О том, что данный объект будет создан, эксперты говорят уже давно. Однако никто, на самом деле, не думал, что у китайцев все получится сделать настолько быстро.

Первая китайская орбитальная станция получила название «Тяньхэ». Вес первого модуля составляет двадцать тонн. Его поднимет в космос ракета Long March 5B.

Известно, что длина первого модуля составляет чуть более шестнадцати с половиной метров. Диаметр – 4 метра 20 сантиметров. Внутри есть три основных отсека: для отдыха космонавтов, для лаборатории и так называемый служебный. Разумеется, есть и стыковочный люк, ведь станцию будут достраивать.