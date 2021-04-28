 

Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия

28.04.2021, 21:30, Новости дня
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Украинская сторона заблокировала предложения РФ о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.

«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости».

Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред.

Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.

Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.



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