Euronews – у побережья Калифорнии обнаружена гигантская подводная свалка пестицидов

На дне океана вблизи побережья Калифорнии обнаружили огромную свалку химических отходов: по оценкам экспертов, там может находиться до полумиллиона бочек с ДДТ. Предполагается, что бочки с пестицидами там начал выбрасывать ещё с середины 1970-х годов местный завод по их производству, а часть токсичных отходов сливалась прямо в воду, передаёт Euronews.

У побережья Калифорнии найдена гигантская подводная свалка химических отходов: десятки тысяч бочек с пестицидом ДДТ. По словам обнаруживших это место учёных, многие бочки разъедены морской водой. Другие были специально пробиты ещё полвека назад — чтобы быстрее затонули.

Общее число опасных контейнеров в этом районе, по мнению учёных, может доходить до полумиллиона.

ЭРИК ТЕРРИЛЛ, Институт океанографии Скриппса: Мы были очень неприятно удивлены, осознав гигантские размеры этой свалки. Но подняв исторические документы, мы пришли к выводу, что бочки могли выбрасывать туда десятилетиями, каждый месяц. Так что такие масштабы неудивительны.

Предполагается, что бочки с ДДТ там стали выбрасывать в середине 1970-х, когда власти США запретили использование этого пестицида. Именно на побережье Калифорнии располагался крупнейший в стране завод, производивший это вещество.

По словам учёных, после запрета часть продукции затопили, а часть — попросту слили в канализацию, выходящую в тот же океан.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.