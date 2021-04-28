 

Врач: Скорая помощь – это требующий постоянного напряжения профессиональный экстрим

28.04.2021, 17:00, Новости дня
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«Это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение всеми современными методами неотложной помощи», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Сергей Бойцов в связи с отмечаемым сегодня в РФ Днем работника скорой помощи.

«В течение последних лет служба скорой помощи находится в постоянном фокусе внимания. Это касается не только органов местных органов управления здравоохранением, но и Минздрава России, и правительства. Мы видим, какое внимание уделяет этой теме президент. Редкое мероприятие на уровне администрации президента или правительства, посвященное здравоохранению, обходится без обсуждения проблем «скорой помощи», в том числе вопросов ее материально-технического обеспечения. Речь идет о состоянии зданий, и, в первую очередь, о парке автомобилей», – сказал доктор медицинских наук Сергей Бойцов, гендиректор Национального медицинского центра кардиологии Минздрава России.

Собеседник напомнил, что в своем недавнем послании Федеральному собранию глава государства рассказал о планах в ближайшие три года направить в регионы дополнительно 5 тысяч машин скорой помощи. «Интенсивность эксплуатации парка автомобилей практически непрерывная. Техника должна обновляться постоянно. Мы регулярно слышим о том, что такое-то количество сотен или тысяч автомобилей будет обновлено при поддержке правительства. Без этого никак нельзя», – подчеркнул Бойцов.

Поддержка врачей и других медработников, работающих в «скорой помощи» крайне важна, учитывая ту нагрузку, которую им приходится брать на себя, и особенно в последнее время, отметил собеседник. «Многие мои коллеги и знакомые трудятся на «скорой», – рассказал Бойцов. – Могу сказать, что это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение мануальными навыками и всеми современными методами неотложной помощи, потому что часто приходится спасать пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, травмами, ожогами. Работники «скорой» должны обладать решительностью, потому что нередко приходится брать на себя ответственность в одиночку».

«Скорая помощь – это пристрастие определенного рода. Люди, попадая в эту систему, уже не могут из нее выйти, потому что это своеобразный профессиональный экстрим, который требует постоянного напряжения и концентрации», – подытожил собеседник.

В среду, в День работника скорой помощи, президент Владимир Путин посетил  новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкин, пригороде Санкт-Петербурга. Глава государства поздравил медиков с профессиональным праздником, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Путин также отметил – российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, что позволило быстро отреагировать на распространение COVID-19. Ранее в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив их труд во время пандемии коронавируса.

День работника скорой помощи был учрежден в 2020 году. Дата выбрана неслучайно. 28 апреля 1898 года в Москве появились первые в РФ организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.



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