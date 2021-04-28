 

Участникам ОИ в Токио разъяснили правила прохождения тестов на COVID-19

28.04.2021, 16:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участники Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Токио будут обязаны сдать два теста на коронавирус перед вылетом в Японию и проходить ежедневное тестирование на COVID-19 в течение первых трех дней после прибытия на соревнования, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Все участники должны пройти два теста на COVID-19 перед полетом в Японию. Спортсмены и все, кто находится в непосредственной близости от спортсменов, будут проходить тестирование ежедневно, чтобы минимизировать риск необнаруженных положительных случаев, которые могут передавать вирус… Все остальные участники игр будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после прибытия. По прошествии первых трех дней и в течение всего периода пребывания они будут регулярно проходить тестирование в зависимости от функционального характера их роли и уровня контактов со спортсменами», – говорится на сайте комитета.

Участники игр должны будут свести до минимума контакты в пределах одного метра с теми, кто уже находится в Японии более двух недель и жителями страны. Кроме того, участникам ОИ запрещается пользоваться общественным транспортом – разрешено использовать только специально предназначенные для игр транспортные средства. Также они имеют право питаться только в тех местах, где действуют меры противодействия COVID-19, то есть точках общепита на спортивных объектах, ресторанах проживания или используя сервисы доставки. Уточняется, что тесным контактом с больным коронавирусом считается продолжительное взаимодействие в течение 15 минут в пределах одного метра без использования маски.

Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Полиция прекратила концерт группы “Бумбокс” во Львове из-за нарушения карантина

17.09 / Посол Эстонии вызван в МИД

10.04 / В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море

21.08 / Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

14.01 / Врачи спасли 200-киллограммового мужчину с 97% поражением легких

07.11 / Выборы президента США показывают глубину раскола в американском обществе

21.01 / США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины – посольство

21.10 / “Утро начинаю флиртом”. Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни

25.09 / Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция

30.12 / Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика