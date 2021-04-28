Участникам ОИ в Токио разъяснили правила прохождения тестов на COVID-19

Участники Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Токио будут обязаны сдать два теста на коронавирус перед вылетом в Японию и проходить ежедневное тестирование на COVID-19 в течение первых трех дней после прибытия на соревнования, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Все участники должны пройти два теста на COVID-19 перед полетом в Японию. Спортсмены и все, кто находится в непосредственной близости от спортсменов, будут проходить тестирование ежедневно, чтобы минимизировать риск необнаруженных положительных случаев, которые могут передавать вирус… Все остальные участники игр будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после прибытия. По прошествии первых трех дней и в течение всего периода пребывания они будут регулярно проходить тестирование в зависимости от функционального характера их роли и уровня контактов со спортсменами», – говорится на сайте комитета.

Участники игр должны будут свести до минимума контакты в пределах одного метра с теми, кто уже находится в Японии более двух недель и жителями страны. Кроме того, участникам ОИ запрещается пользоваться общественным транспортом – разрешено использовать только специально предназначенные для игр транспортные средства. Также они имеют право питаться только в тех местах, где действуют меры противодействия COVID-19, то есть точках общепита на спортивных объектах, ресторанах проживания или используя сервисы доставки. Уточняется, что тесным контактом с больным коронавирусом считается продолжительное взаимодействие в течение 15 минут в пределах одного метра без использования маски.

Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.