 

Витренко заменил Коболева на посту главы “Нафтогазу”

28.04.2021, 15:54, Новости дня
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“Главой Нефтегаза назначен Юрий Витренко”, – проинформировал нардеп. 

Информированный источник агентства “Интерфакс-Украина” уточнил, что Витренко назначили главой “Нафтогазу” временно, сроком на год. 

“На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены”, – сообщил собеседник.

Согласно уставу “Нафтогазу” назначение и освобождение от должности главы правления компании проходит по предложениям наблюдательного совета. По данным агентства, набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

По информации источника “РБК-Украина” в Кабмине, Витренко назначили главой НАК “Нафтогаз України” без статуса “исполняющий обязанности”.

Контекст:Сегодня, 28 апреля, Кабинет Министров Украины уволил главу НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева. В своем Facebook он написал, что узнал о своем увольнении из новостей. Решение об увольнении Коболева было принято на внеочередном заседании правительства.
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.
Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.
В 2020 году “Нафтогаз” впервые за пять лет показал убытки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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