Апелляционный суд сменил меру пресечения организатору протестов под Офисом президента Филимонову

“Теперь Сергей ограничен в свободе с 22:00 до 8:00, а не круглосуточно. И это, напомним, за держание файера на мирном протесте”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, во время акции Филимонов якобы бросил зажженный файер в сторону здания. Также следствие назвало его одним из организаторов собрания.

“Филимонов… давал указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал для начала активных хулиганских действий”, – говорится в тексте подозрения. Также правоохранители считают, что Филимонов действовал в сговоре с другими фигурантами и знал о наличии у них оружия.

Сам Филимонов не отрицал, что присутствовал на акции и был одним из ее организаторов, но не согласен с теми статьями, которые ему инкриминируют.

Его защита отмечала, что единственное обвинение в отношении Филимонова – в том, что он зажег файер. “Нанес ли он кому-то телесные повреждения? Хотел ли нанести? Этого не установило следствие. Единственное, что установлено, – файер, который уже погас, он бросил на землю. Пострадал ли кто-нибудь из-за этого?” – отмечал адвокат Маси Найем.

Контекст:20 марта у Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Филимонов заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

Подозрения в хулиганстве и уничтожении имущества на акции вручили Филимонову, Алексею Билковскому, Роману Ратушному, Евгению Строканю, Давиду Гаджимурадову, Владиславу Гранецкому-Стафийчуку и Артему Лисовцу. Административные протоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову, Вадиму Адамову.

Семерых активистов суд отправил под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Одному из них, Ратушному, апелляционный суд отменил домашний арест.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

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