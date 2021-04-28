Гончаренко рассказал, что президент ПАСЕ пожаловался на него из-за украинского флага. В сети устроили флешмоб в поддержку нардепа

“Господин Толстой подал заявление на господина президента ПАСЕ из-за видео моего о нем и из-за моего выступления в дебатах по [российскому оппозиционеру Алексею] Навальному, где я говорю о Путине, что он убийца… Он подал соответствующую жалобу на меня к президенту. Он мог никаких действий не предпринимать, но президент обратился в регламентный комитет, и вот регламентный комитет принял решение”, – сказал Гончаренко.

По словам нардепа, сам Дамс подал на него две жалобы. Одна касается выступления парламентария, в ходе которого он показал простреленный украинский флаг, вторая – вопроса канцлеру Ангеле Меркель (он спрашивал, считает ли она Путина убийцей).

Гончаренко считает, что ничего не нарушил в обоих случаях.

“Вопрос, убийца ли Путин – что это нарушает? Это даже не утверждение, а вопрос, и, кстати, госпожа Меркель никак этим вопросом не возмущалась, она ни на что не жаловалась, она ответила на него по-своему. Что касается национального флага – нет никаких запретов на демонстрацию любой символики, тем более что речь идет не о каком-то плакате или еще чем-нибудь, не о чем-то обидном, шокирующем, а о флаге страны, которую я представляю”, – пояснил нардеп.

В Facebook Гончаренко 27 апреля попросил своих сторонников оставлять на странице ПАСЕ комментарии с хештегами #LetGoncharenkoSpeak, #putiniskiller и призывом “не бояться слушать Гончаренко”.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/4062177313821475/

“Сколько стоит “совесть Европы”? Вы больше не видите войны против Украины? Разве вы не видите оккупацию Крыма? Разве вы не видите, что Путин – убийца? Не бойтесь правды”, – говорится в комментарии, который Гончаренко предложил оставлять под постами на странице ПАСЕ.

Через 20 часов после публикации сообщения нардепа пользователи оставили более 2 тыс. комментариев на странице ассамблеи, проинформировал он в Facebook, опубликовав скриншоты.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4064429886929551

Контекст:Гончаренко является членом постоянной делегации в ПАСЕ. Он входил в состав делегации и в предыдущем созыве Рады.

20 апреля Гончаренко принес на сессию ПАСЕ простреленный флаг Украины. Президент ассамблеи Рик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями. Украинский нардеп заявил о двойных стандартах организации.

27 апреля Гончаренко сообщил, что его лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса Толстого.

“Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал про его царя [президента РФ Владимира] Путина и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого”, – написал нардеп.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации.

25 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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