Набсовет “Укрзалізниці” объявил конкурс на должность главы правления

“Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления АО “Укрзалізниця” и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала”, – рассказали в компании.

Контекст:Кабинет Министров Украины во время заседания 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий Владимира Жмака в качестве главы правления “Укрзалізниці”. Бывший председатель заявил, что “решение выглядит как минимум странно”. По его словам, он никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета.

В апреле Жмак подал иск об отмене решения о его увольнении.

Кабмин назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Решение набсовета “Укрзалізниці” и правительства уволить Жмака свидетельствует о том, что “большой круг лиц не хочет реформ”, говорил экономист Борис Кушнирук.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

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