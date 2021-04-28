“Ходишь как крот”. Loboda высказалась о прическе Крапивиной

“У артиста есть вопросики к моей прическе. Пытается унять вихри моих мыслей”, – подписала она снимок.

“Потому что ходишь как крот”, – ответила ей Loboda.

“Я королева хаоса”, – резюмировала Крапивина.

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Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

Контекст:Нателла Крапивина – продюсер, клипмейкер и режиссер. С 2010 года является продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

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