 

“Ходишь как крот”. Loboda высказалась о прическе Крапивиной

28.04.2021, 10:34, Новости дня
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“У артиста есть вопросики к моей прическе. Пытается унять вихри моих мыслей”, – подписала она снимок.

“Потому что ходишь как крот”, – ответила ей Loboda.

“Я королева хаоса”, – резюмировала Крапивина.

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Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

Контекст:Нателла Крапивина – продюсер, клипмейкер и режиссер. С 2010 года является продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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