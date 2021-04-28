 

За сутки в Украине привили от коронавируса почти 20 тыс. человек, второй дозой – ни одного

28.04.2021, 9:40, Новости дня
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Число граждан, получивших две дозы препарата за прошлые сутки, не изменилось – это девять человек (двоим сделали первую прививку за границей). 

Всего с начала кампании по иммунизации в стране вакцинировали 558,7 тыс. человек. Больше всего прививок сделали 27 апреля во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего – в Кировоградской области (92).  

Прививки украинцам делали 263 мобильных бригады и 667 прививочных пунктов. 

За сутки 26 апреля в Украине вакцинировали 11,09 тыс. человек. 

В лист ожидания вакцинации записались 498,9 тыс. человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/917175175492145

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.
По состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили почти 2,05 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9590 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 43,4 тыс. пациентов, выздоровели почти 1,62 млн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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