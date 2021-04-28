ОБСЕ за сутки зафиксировала более 200 нарушений тишины в Донецкой области

За преыдущие сутки было зафиксировано 125 нарушений.

В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, за предыдущие сутки их было четыре.

“Недалеко от Петровского района Донецка, а также Сигнального и Красногоровки Донецкой области огонь из стрелкового оружия открыли в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия”, – отметили в отчете.

Боевики запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосты у Оленевки Донецкой области.

22 апреля глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил о расширении боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Он рассказал о “беспрецедентных ограничениях” и препятствиях деятельности миссии со стороны боевиков, “многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными”.

Контекст:Украинский штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщил о девяти нарушениях договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков 26 апреля. Вследствие огня один украинский военный получил осколочное ранение.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

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