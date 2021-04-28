Мурашко поздравил работников скорой с праздником

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив их труд во время пандемии коронавируса.

Поздравление министра опубликовано на сайте Минздрава.

«Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу скорой помощи легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам c COVID-19», – сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что и в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время работники скорой помощи оказываются рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в этом. Именно от оперативности и профессионализма медиков «скорой» зависят жизнь и здоровье человека, который попал в беду.

«Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тыс. отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан! В прошлом году сотрудники «скорой» выезжали на вызовы более чем 45 млн раз», – добавил он.

Мурашко выразил признательность работникам «скорой» за благородный труд и за важную для каждого жителя РФ работу.

Напомним, в минувшем году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Перед этим президент Владимир Путин огласил соответствующее предложение на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.