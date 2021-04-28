Лишение слова Гончаренко в ПАСЕ означает, что эта площадка деградирует – Климкин

“Наказание и лишение слова [народного депутата от “Европейской солидарности”] Алексея Гончаренко в ПАСЕ означает, что эта площадка деградирует”, – отметил экс-министр.

По его словам, свой статус ассамблея утратила, когда позволила вернуться российской делегации в ПАСЕ.

“Ценности остаются ценностями только тогда, когда их есть кому защищать, равнодушие и компромисс ценности убивают. Если наша дипломатия не будет жестко отстаивать право бороться за ценности, то мы его просто потеряем”, – подчеркнул Климкин.

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Гончаренко является членом постоянной делегации в ПАСЕ.

20 апреля Гончаренко принес на сессию ПАСЕ простреленный флаг Украины. Президент ассамблеи Рик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями. Украинский нардеп заявил о двойных стандартах организации.

27 апреля Гончаренко сообщил, что его лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии.

“Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал про его царя [президента РФ Владимира] Путина и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого”, – написал нардеп.

Контекст:Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации.

25 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

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