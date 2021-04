США решили отдать другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

“США выделят другим странам 60 млн доз AstraZeneca, вакцину передадут по мере доступности”, – отметил он.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.

— Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021

Советник Белого дома не уточнил сроки поставки вакцины и в какие страны собираются отправить препарат.

В прошлом месяце Вашингтон пообещал передать около 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде, сообщила радиостанция “Голос Америки”. Чиновники в США считают, что для вакцинации населения США будет достаточно трех вакцин от коронавируса, используемых в стране: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Вакцина AstraZeneca сейчас не используется, поскольку управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) еще не выдало разрешение на ее применение, отметило Associated Press. Координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зинтс сказал, что около 10 млн доз вакцины AstraZeneca готовы к использованию, они должны пройти проверку в FDA в ближайшие недели. Еще около 50 млн доз находятся “на разных стадиях производства и могут быть готовы к отправке в мае и июне”, заметил Зинтс.

Контекст:В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Германия и Нидерланды приняли решение приостановить вакцинацию этим препаратом граждан моложе 60 лет, в Канаде этот порог установили на уровне 55, в Австралии – 50. Франция рекомендовала назначать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет. Позднее Франция решила передать часть вакцин глобальной инициативе COVAX, и на первом этапе она выделила вакцины AstraZeneca.

Дания полностью отказалась от препарата. Германия и Нидерланды допускают возможность сделать вторую прививку другой вакциной, например Pfizer. Вместе с тем в Украине, которая вакцинируется препаратом Covishield, рекомендуют вторую прививку делать только препаратом AstraZeneca. “Эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми”, – подчеркнули в украинском Минздраве.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

