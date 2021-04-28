27 апреля на Донбассе один украинский военный погиб, один получил ранение, трое – боевые травмы – штаб ООС

Оккупанты вели обстрел украинских позиций в районе Майорска, Талаковки, Широкино, Камянки и Павлополя Донецкой области из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сказано в сводке.

Вблизи Водяного открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а около Опытного – еще и из противотанкового ракетного комплекса, добавили в штабе.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Кроме того, на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ: один погиб, трое получили боевые травмы.

Раненого и травмированных бойцов госпитализировали. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.

На обстрелы со стороны оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Украина через Совместный центр по контролю и координации проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

С начала суток обстрелов на Донбассе не фиксируют.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/379484703230821/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В этом году погибло более 30 украинских военных.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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