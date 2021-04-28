 

В Белом доме назвали «ключевой инструмент» США против Китая

28.04.2021, 5:52, Новости дня
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Действия Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «равносильны геноциду», США и их союзники борются с нарушениями прав человека в СУАР, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он заявил, что США «не будут уклоняться от тяжелых тем, обсуждения их с Китаем напрямую», а также от необходимости «предпринимать значимые действия», включая санкции, «когда дело касается серьезных нарушений прав человека, подобных тем, которые имеют место в Синцзяне», передает ТАСС.

Он сказал, что США «удалось привлечь на свою сторону партнеров и союзников», например, ЕС. Как сообщил представитель Белого дома, «если Китай является угрозой США», то «ключевое преимущество» Вашингтона – «способность применять как рычаг влияния свою сеть партнерств и альянсов», это «ключевой инструмент в распоряжении США», который администрация Дональда Трампа «оставила в стороне».



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