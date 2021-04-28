 

США пригрозили санкциями талибам

28.04.2021, 4:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) попытается помешать афганскому мирному урегулированию, талибы столкнутся с санкциями, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Халилзад сказал, что талибы могут «перейти от повстанческих действий к политическому движению» или «следовать военному перевороту». Во втором случае «им будут противостоять не только США», но и союзники Вашингтона. «Они столкнутся с изоляцией, региональным сопротивлением, санкциями и международным осуждением», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил американский спецпредставитель, Вашингтон «дал понять талибам, что, если они нападут» на американцев «при выводе войск», США «будут решительно защищаться». Халилзад считает заключенное с талибами соглашение лучшей сделкой в сложившихся обстоятельствах. США намерены сохранить свое посольство в Афганистане.

Он призвал Пакистан повлиять на талибов. По его мнению, в Пакистане «понимают, что не только Афганистан, но и их страна столкнется с тяжелыми последствиями в случае разворачивания более широкой гражданской войны».

В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране. Госдепартамент США распорядился об отъезде из Афганистана американских госслужащих, которые могут работать удаленно, и призвал всех сограждан покинуть страну как можно скорее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Британцев собираются штрафовать на 5 тыс. фунтов за поездки за границу без уважительной причины

21.07 / Российские операции влияния в Европе: оценки экспертов

20.07 / Вашингтон реагирует на активность «повара Кремля» в Африке

12.11 / Украинский коронавирусный фонд истрачен уже на 60%

27.07 / Мнения: Подвиг, как и любовь, анализу не поддаётся

15.10 / НБА теряет зрителей из-за антиамериканской пропаганды и заигрываний с Китаем

22.07 / В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом

09.07 / В Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки

07.02 / “Показатели говорят сами за себя”. В МИД РФ ответили премьеру Литвы, назвавшей российскую вакцину гибридным оружием Путина

07.07 / У мэра Атланты выявлен коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика