США пригрозили санкциями талибам

Если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) попытается помешать афганскому мирному урегулированию, талибы столкнутся с санкциями, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Халилзад сказал, что талибы могут «перейти от повстанческих действий к политическому движению» или «следовать военному перевороту». Во втором случае «им будут противостоять не только США», но и союзники Вашингтона. «Они столкнутся с изоляцией, региональным сопротивлением, санкциями и международным осуждением», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил американский спецпредставитель, Вашингтон «дал понять талибам, что, если они нападут» на американцев «при выводе войск», США «будут решительно защищаться». Халилзад считает заключенное с талибами соглашение лучшей сделкой в сложившихся обстоятельствах. США намерены сохранить свое посольство в Афганистане.

Он призвал Пакистан повлиять на талибов. По его мнению, в Пакистане «понимают, что не только Афганистан, но и их страна столкнется с тяжелыми последствиями в случае разворачивания более широкой гражданской войны».

В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране. Госдепартамент США распорядился об отъезде из Афганистана американских госслужащих, которые могут работать удаленно, и призвал всех сограждан покинуть страну как можно скорее.