В Германии отряд саперов прибыл, чтобы обезвредить гранату, которая оказалась секс-игрушкой

Инцидент случился в понедельник, 26 апреля. Местная жительница во время пробежки нашла в лесу прозрачный мешок с несколькими предметами, один из которых напоминал гранату и вызвала на место правоохранителей.

Прибившие по вызову саперы вскоре выяснили, что найденный предмет был резиновой секс-игрушкой в форме гранаты. Рядом также нашли лубрикант и презервативы.

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