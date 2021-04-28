Столтенберг: Мы следим за ситуацией и ожидаем, что Россия прекратит наращивание войск в Украине и вокруг нее

“Мы увидели снижение напряженности и, конечно же, приветствуем это. В то же время мы теперь будем очень внимательно следить за ситуацией и развитием событий и ожидаем, что Россия прекратит наращивание своих вооруженных сил в Украине и вокруг нее. И мы также ожидаем, что Россия будет добросовестно участвовать в политическом процессе, потому что только путем переговоров и политического процесса мы можем найти политическое и прочное решение”, – заявил генсек.

Он напомнил, что союзники по НАТО “подтвердили свою решительную политическую поддержку Украины”.

“И союзники по НАТО будут продолжать помогать Украине в проведении реформ, модернизации своих институтов обороны и безопасности… Нас, конечно, беспокоит то, что мы видели в последние недели, не в последнюю очередь потому, что это образец поведения России, который мы наблюдали на протяжении многих лет, а отсутствие уважения к территориальной целостности и суверенитету Украины – это то, что вызывает большую озабоченность всех союзников по НАТО, а также является причиной того, почему мы так решительно выразили нашу поддержку и почему мы солидарны с Украиной”, – сказал Столтенберг.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия все равно должна объяснить Украине и мировому сообществу, зачем стягивала войска к границе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—