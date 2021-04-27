На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, Украина высылает российского консула. Главное за день

На Донбассе погиб украинский военный

27 апреля в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили боевые травмы.

Украина высылает российского консула

Украина в ответ на действия России объявила персоной нон грата консула Генерального консульства РФ в Одессе. Он должен покинуть Украину до 30 апреля.

Рада приняла закон о заочном досудебном расследовании и суде

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, предусматривающий заочное досудебное расследование и заочный суд, если подозреваемый находится на временно оккупированных территориях или скрывается в стране-агрессоре.

Зеленский поручил созвать СНБО

По результатам совещания о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание СНБО. Когда оно состоится, пока неизвестно.

В Украине начинают вакцинировать от COVID-19 еще одну категорию граждан

В Украине начинают вакцинировать против коронавируса людей в возрасте 65 лет и больше.

“Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек”, – сообщили в Минздраве.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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