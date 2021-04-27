Рада приняла закон об основах молодежной политики

За закон во втором чтении и в целом проголосовал 321 нардеп при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно документу, молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. В первом чтении возраст молодежи предлагали снизить до 29 лет.

Закон определяет основные понятия, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине.

В документе предусмотрены льготы для молодых семей с детьми.

Также законом создаются Национальный совет по вопросам молодежи и Украинский молодежный фонд – бюджетные учреждения, деятельность которых координируется Министерством молодежи и спорта. Фонд будет наполняться не только за счет бюджетных средств, но и за счет привлечения целевых грантов и международной помощи.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—