 

Рада приняла закон об основах молодежной политики

27.04.2021, 21:58, Новости дня
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За закон во втором чтении и в целом проголосовал 321 нардеп при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно документу, молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. В первом чтении возраст молодежи предлагали снизить до 29 лет. 

Закон определяет основные понятия, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине. 

В документе предусмотрены льготы для молодых семей с детьми. 

Также законом создаются Национальный совет по вопросам молодежи и Украинский молодежный фонд – бюджетные учреждения, деятельность которых координируется Министерством молодежи и спорта. Фонд будет наполняться не только за счет бюджетных средств, но и за счет привлечения целевых грантов и международной помощи.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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