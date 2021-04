Бригада истребителей ВСУ отработала воздушные бои на фоне яркого заката. Фоторепортаж

Сообщается, что летчики усовершенствовали мастерство ведения воздушных боев с истребителями, сложного пилотажа, выполнения захода на посадку. В ходе летной смены руководящий состав бригады основное внимание уделил подготовке молодых пилотов, поддержанию и повышению их летной выучки, подготовке в технике пилотирования и навигации.

“Все службы обеспечения работали в штатном режиме, уверенно и слаженно”, – отметили в Генштабе, добавив, что “в летную смену добавил красок невероятный закат солнца”.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook



