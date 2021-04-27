Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море

Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер «Москва» начал учебно-боевые упражнения в море, в ходе учений планируется отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению», – цитирует сообщение флота ТАСС.

Крейсер примет участие в маневрах вместе с вертолетами морской авиации, другими кораблями флота и ПВО, учения проводятся на нескольких морских полигонах акватории Черного моря.

Экипаж корабля отработает алгоритм действий по применению ракетного комплекса, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морским целям.

Ранее крейсер проводил учения в марте 2021 года. Экипаж отрабатывал тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

Во вторник патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», сообщал 6-й флот США.

До этого что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.