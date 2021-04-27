 

53-летний Киркоров обнародовал ролик, на котором запечатлен в инвалидной коляске. Видео

27.04.2021, 18:22, Новости дня
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Артист позирует в кадре в желтом костюме, шляпе в тон и черно-белом полосатом халате с розой в руках. Рядом с артистом запечатлена украинская певица Maruv в образе медсестры.

“Моя коварная и самая сексуальная Maruv забрала в свои сети. 30 апреля – неожиданный музыкальный поворот”, – подписал он публикацию. 

“Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно”, – отреагировали на ролик фолловеры артиста.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Контекст:В ноябре 2020 года Киркоров назвал Maruv “красоткой made in Ukraine”, обнародовав совместные снимки.
В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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