 

На американскую компанию Apple подали в суд из-за водонепроницаемости гаджетов

27.04.2021, 17:14, Новости дня
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Группа американцев подала в суд на компанию Apple за то, что она якобы обманывает покупателей, заявляя о высокой водонепроницаемости своих смартфонов и других мобильных устройств.

Недовольные пользователи указывают на «лазейку», которую использует производитель, чтобы избежать ответственности за неправдивые данные. Так, в документации Apple указано, что степень водонепроницаемости установлена в лабораторных условиях, где для тестов использовалась абсолютно чистая вода.

Однако где вы видели эту «чистую воду»? В реальных условиях устройства намокают, когда на них попадает мыльная вода из умывальника, либо из-за брызг морской воды. С другой стороны, эксперты говорят, что так проводятся тесты у всех производителей, большинство из которых также предупреждает, что влагонепроницаемость не работает в случае утопления гаджета.



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