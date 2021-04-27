 

Владельцы смартфонов Redmi K40 Gaming Edition смогут использовать уникальную технологию обработки изображений

27.04.2021, 17:14, Новости дня
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Новую уникальную технологию обработки изображений получат игровые смартфоны Redmi K40 Gaming Edition, сообщает разработчик. По словам специалистов, до сих пор она еще не использовалась ни на одном мобильном устройстве.

Как пояснили представители компании, чтобы улучшить качества игрового смартфона данной модели, инженеры оснастили ее камерой от флагмана. По их словам, их технические характеристики станут приятным сюрпризом даже для самых требовательных пользователей.

Ранее в сети была опубликована информация о том, что в новом игровом смартфоне установят аккумулятор емкостью 5065 мАч. Также в конструкции будет использована однокристальная система MediaTek Dimensity 1200, предполагающая минимум оперативной памяти в объеме 8 Гб.



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