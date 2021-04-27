 

Samsung установит на новый смартфон Galaxy S21 FE батарею на 4500 мАч

27.04.2021, 17:14, Новости дня
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По информации из компетентных источников, официальная презентация новой модели смартфона Galaxy S21 FE, выпущенного под корейским брендом Samsung, должна состояться только летом. Однако уже сейчас в сети публикуются отдельные данные устройства.

Так, стало известно, что в смартфоне будет установлена аккумуляторная батарея с несколько улучшенными характеристиками. Ее емкость составит 4500 мАч, что продлит время автономной работы.

Напомним, что аккумулятор у Galaxy S21 обладает на 500 мАч меньшей емкостью. Маловероятно, что S21 FE будет потреблять больше энергии, говорят специалисты. Поэтому пользователи смогут реже ставить его на зарядку, что само по себе является хорошей новостью.



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