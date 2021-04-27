«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в 80 странах мира

В конце апреля стартует международная патриотическая акция «Единой России» под названием «Диктант Победы», акция пройдет уже в третий раз, в ней планируется участие 80 стран, в 31 стране диктант напишут очно, сообщил заместитель секретаря генсовета партии, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись, сообщается на сайте «Единой России».

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий – они содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

«Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей», – отметил Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение «Диктанта» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах.

В РФ уже организовано более 15 тыс. 500 площадок. В их числе – биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок. В их числе – крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр «Патриот» и гора Эльбрус.

В 2021 году впервые появится и площадка «Диктанта Победы» для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки имени Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тыс. активистов движения «Волонтеры Победы», рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», – резюмировал Хинштейн.

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Победы» написали более 1 млн человек в РФ и 75 зарубежных странах, из них очно – более 450 тыс. человек.