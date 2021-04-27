 

В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V»

27.04.2021, 16:56, Новости дня
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Заявление национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) вакцине «Спутник V» не имеет ничего общего с действительностью, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

По его словам, в РФ осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Данных о том, что в препарате содержится реплекативно компетентный аденовирус, нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества, передает РИА «Новости»

«То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Логунов.

Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.



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