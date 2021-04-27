 

Президент Грузии приняла скандальное решение помиловать терроризировавшего Тбилиси «оппозиционера»

27.04.2021, 16:56, Новости дня
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала осужденного в 2020 году на четыре года за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия Георгия Руруа, известного тем, что тот в 90-е годы терроризировал Тбилиси как лидер одной из ОПГ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сама президент признала свое решение «скандальным», но отметила, что принимает его во благо страны для стабилизации обстановки.

Освободить Руруа требовала оппозиция, называя его «политзаключенным», так как он в последние годы финансировал антиправительственный телеканал «Мтавари» – «Главный», который возглавляет Ника Гварамия, обещавший мочиться в поставляемое в Россию грузинское вино.

Во время переговоров властей и оппозиции по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля было решено отпустить на свободу двух человек.

Кроме Руруа, речь идет о подготовке амнистии для лидера партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелия, который организовывал антироссийские акции протеста в 2019 году и штурмовал парламент Грузии. За это оппозиционеры обещали прекратить бойкот работы парламента.

В парламенте Грузии 150 мандатов. На выборах в октябре правящая с 2012 года «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60.



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