Новым главой Общественного избрали Чернотицкого

Документы на конкурс подавали 16 претендентов, трех из них отсеяли еще до первого этапа. Во второй тур прошли четверо: Чернотицкий, Андрей Шаповалов, Виталий Докаленко и Оксана Цибуля. Чернотицкий набрал 10 голосов из возможных 15, его ближайший соперник Шаповалов – пять.

Нового главу правления избрали сроком на четыре года. До 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тыс. грн., сообщает “Бабель”.

Теперь в течение 30 календарных дней наблюдательный совета НОТУ должен заключить контракт с Чернотицким. Полномочия Зураба Аласания, который возглавляет телерадиокомпанию с апреля 2017 года, завершаются 13 мая.

Как рассказал Общественному Чернотицкий, он планирует доукомплектовать команду – других членов правления.

“Пока у нас годовой план деятельности компании, мы идем по нему. Поэтому нам надо доукомплектовать команду членами правления и продолжить работу. Также стоит большая задача для общественного вещателя – это провести качественно Олимпиаду”, – сказал Чернотицкий.

Контекст:Чернотицкий родился в 1984 году в городе Мена в Черниговской области. С 2010 по 2013 год работал главным редактором газеты “Сумы и сумчане”.

В 2015-2017 годах Чернотицкий был генеральным директором Сумской областной государственной телерадиокомпании. Отделению в Сумах, которым он руководил, удалось первому среди 24 филиалов после реформирования наладить работу по стандартам. После этого Аласания пригласил его в Киев работать в правлении, где Чернотицкий отвечал за регионы.

С 2017 года и до сих пор он был членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственным за административно-хозяйственное направление и региональное развитие.

В 2019 году, когда с Аласанией досрочно разорвали контракт, Чернотицкий временно исполнял обязанности председателя правления “Общественного”. Чернотицкий тогда подчеркивал, что он – член команды Аласании, и не считает себя руководителем компании. Позже Аласания восстановился в должности через суд.

Аласания возглавляет НОТУ с апреля 2017 года, срок его контракта истекает 13 мая.

Наблюдательный совет объявил конкурс на должность главы правления НОТУ 2 марта, сообщалось на сайте “Детектор медиа”. На следующий день были обнародованы условия проведения конкурса. Нового главу НОТУ изберут на четыре года. До конца 2021 года его должностной оклад будет составлять не менее 118 тыс. грн. С 1 января 2022-го – не меньше нижней границы размера оклада, установленного набсоветом.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование, не менее пяти лет стажа в сфере медиа, свободно владеть украинским языком, знать законодательство, иметь профессиональные знания, владеть лидерскими навыками, уметь управлять публичными финансами, также они должны представить программу развития НОТУ.

19 марта 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественного телевидения и радиовещания. Согласно законопроекту, общественное телевидение и радиовещание Украины создается в форме публичного акционерного общества “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, 100% акций которого принадлежит государству. 7 апреля 2015 года закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

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